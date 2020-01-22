Москва, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Кротова руководителем своего секретариата. Документ с информацией об этом опубликован на официальном сайте правительства.

В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Кротова Андрея Владиславовича руководителем секретариата председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности».

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства, пресс-секретаря и директора департамента информационных технологий.