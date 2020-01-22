Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM В гордуме Екатеринбурга одобрили отредактированный проект положения об обчёте мэра города. Об этом сообщает Justmedia.

Решение приняла комиссия гордумы по местному самоуправлению.

В новой редакции документа парламентарии продлили срок сдачи отчёта с 1 мая до 1 июня каждого года. Тем не менее, другие поправки, предлагаемые мэрией, были отклонены.

Как и планировалось, при получении двух неудовлетворительных оценок за отчёт подряд у депутатов появляется право инициировать отставку градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура город выступила против отчёта о работе с мэром. Данная норма не была прописана в принятом проекте положения.

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