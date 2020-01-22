Москва, , 11:05 — REGNUM Новое правительство РФ — это правительство исполнителей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Я наблюдаю совершенно неуместный оптимизм по поводу этого правительства, — сказал Делягин. — Это правительство исполнителей. Да, качество исполнителей, наверное, выросло. Но когда многие уважаемые люди говорят, что вот сейчас начнется подавление либеральных кланов, то я хочу сказать, что да, подавление либеральных кланов начнётся — людьми, которые будут строить новые либеральные кланы. Потому что смены модели не будет, смены социально-экономической политики не будет. Смена социально-экономической политики — это не к налоговику. Налоговик — великолепный исполнитель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первым заместителем председателя правительства РФ стал советник президента Андрей Белоусов. Посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко. Вице-премьерами остались Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.