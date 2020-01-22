Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершена аккредитация на пресс-конференцию губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава региона встретится с представителями масс-медиа 23 января, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Пресс-конференцию на тему «Итоги социально-экономического развития Ростовской области в 2019 году» посетят 109 журналистов из различных региональных изданий. Площадкой для проведения пресс-конференции определена студия ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM отмечает, что в 2019 году заявки на аккредитацию на пресс-конференцию донского губернатора подали более 100 изданий, в том числе сообществ в социальных сетях. Аккредитацию прошли 234 журналиста. Встреча с представителями СМИ была проведена на «Ростов Арене».