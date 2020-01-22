Москва, 22 января 2020, 11:02 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Евгения Комара директором департамента информационных технологий правительства РФ. Документ с информацией об этом опубликован на официальном сайте правительства.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Комара Евгения Викторовича директором департамента информационных технологий Правительства Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства и пресс-секретаря.