Джакарта, , 11:00 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что в настоящее время 660 граждан страны подозреваются в террористической деятельности, сообщает Kompas.

Известно, что правительство Индонезии ищет пути решения проблемы. Причина в том, что это касается многих министерств и ведомств. Одним из них является министерство социальных дел, в задачи которого входит учет социальных последствий.

«Все эти дела будут рассмотрены и переданы президенту в скором будущем. Возможно, в первой половине 2020 года», — заявил Мохаммад Махфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия сосредоточится на борьбе с терроризмом в рамках председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2020 году.

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