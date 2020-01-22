Киев, , 11:02 — REGNUM Продолжительность срочной службы на Украине должна быть снижена, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 21 января в интервью «Интерфакс-Украина».

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее», — рассказал он.

Министр отметил, что срок службы должен быть уменьшен за счёт увеличения качества и интенсивности подготовки солдат. Он также предложил привлекать к срочной службе широкие слои населения.

«Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика ещё нарабатывается», — добавил Загороднюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине снизили возраст призыва в армию с 20 до 18 лет.

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