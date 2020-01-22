Киев, 22 января 2020, 11:02 — REGNUM Продолжительность срочной службы на Украине должна быть снижена, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 21 января в интервью «Интерфакс-Украина».
Министр отметил, что срок службы должен быть уменьшен за счёт увеличения качества и интенсивности подготовки солдат. Он также предложил привлекать к срочной службе широкие слои населения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине снизили возраст призыва в армию с 20 до 18 лет.
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