Москва, 22 января 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства России. Документ с информацией об этом опубликован на официальном сайте правительства.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить заместителями руководителя аппарата правительства Светлану Андрющенко, Ольгу Кривонос, Леонида Левина, Наталью Савину, Эльмиру Тагирову, Илью Трунина, Алексея Уварова, Ольгу Чепурину, Игоря Шевченко.
Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин назначил своим пресс-секретарём Бориса Белякова.