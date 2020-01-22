Москва, , 10:52 — REGNUM Новый состав правительства РФ будет более эффективным, чем предыдущий, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев, комментируя назначения в правительстве.

«Предпосылками к этому служит не только личность нового премьер-министра, но и персональный состав «помолодевшего» правительства. В него вошли новые лица, каждого из которых можно назвать настоящим профессионалом в своем деле.

Конечно, этого недостаточно для работы министром, но будем надеяться, что необходимые качества и навыки, помимо своего профессионализма, они быстро приобретут.

Гражданам следует ждать позитивных изменений в экономической, социальной и технологической сферах. Реформа правоохранительных органов если и будет, то, вероятно, позже.

В целом утвержденный состав правительства это, в некотором роде, ответ президента России Владимира Путина на желание перемен со стороны общества. И желание самого президента исполнения его майских указов.

Также необходимо отметить и ряд структурных изменений, произошедших в правительстве. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА теперь будет осуществлять правительство.

Руководить деятельностью Росимущества будет теперь Минфин, а не Министерство экономического развития, которому ранее был подотчетен и Росреестр.

Забрав одни функции, передали другие: Министерству экономического развития переданы функции упраздняемого Министерства по делам Северного Кавказа», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сформирован новый состав правительства. В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.