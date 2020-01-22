Москва, 22 января 2020, 10:49 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил пресс-секретарём Бориса Белякова. Документ с информацией о назначении опубликован на сайте правительства России.
В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ Мишустин распорядился назначить «Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы Правительства Российской Федерации — пресс-секретарем председателя правительства Российской Федерации».
Борис Беляков работал руководителем пресс-службы Федеральной налоговой службы России.