Москва, 22 января 2020, 10:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Евгений Комара директором департамента информационных технологий правительства. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном 22 января на сайте правительства.
«Назначить Комара Евгения Викторовича директором Департамента информационных технологий правительства РФ», — отмечено в документе.
Мишустин произвёл ряд других назначений. Так, его пресс-секретарём назначен Борис Беляков.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в России объявили состав нового правительства. Двенадцать министров из 21 и три из девяти вице-премьеров остались на прежних местах.
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