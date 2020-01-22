Москва, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Евгений Комара директором департамента информационных технологий правительства. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном 22 января на сайте правительства.

«Назначить Комара Евгения Викторовича директором Департамента информационных технологий правительства РФ», — отмечено в документе.

Мишустин произвёл ряд других назначений. Так, его пресс-секретарём назначен Борис Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в России объявили состав нового правительства. Двенадцать министров из 21 и три из девяти вице-премьеров остались на прежних местах.

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