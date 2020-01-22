22 января 2020 | Время чтения 10 мин

Галина Смирнова, , 10:44 — REGNUM «Такого чиновничьего беспредела и бардака я в России не видел», — сетует обычно неунывающий подмосковный сыровар Олег Сирота. Чтобы приехать в Берлин, сообщает издание «Комсомольская правда», фермер Сирота потратил немало сил и средств, собрал килограммы всевозможных справок, экспертиз и даже успел пообещать немецким друзьям устроить масштабную дегустацию плодов русского импортозамещения. Однако его сыр все равно застрял на немецкой таможне.

Флаг России

«Когда узнал, что случилось, обалдел: оказывается, «прогрессивные» немцы только сейчас переводят свою ветслужбу на электронный документооборот, и те никак не могут вбить в нее прежние, бумажные разрешения, с которыми я уже был в Австрии и Франции», — цитирует издание Олега Сироту.

Российская логистическая компания, ее название изданием не уточняется, которой Минсельхоз России доверил сопровождение продукции отечественных аграриев до Германии, решать проблему фермеров отказалась, заявив, что никому ничего не обещала, и что сделать теперь решительно ничего нельзя.

«Во-первых, надо понять, что европейцы настороженно относятся к нам», — объяснил изданию возникшую нелепость ситуации присутствующий в Берлине первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации РФ Сергей Лисовский. «Не потому, что у нас плохой продукт, а потому что мы очень мощные конкуренты, и создать препоны для нас — большая радость. Второе — по нашему закону о проведении тендеров очень много времени занимает подбор оператора, который привезет продукты и поможет с оформлением. Получилось так, что документы подали лишь 25 декабря, а в Европе — это Рождество, когда вплоть до Нового года здесь никто толком не работает. Потом — накануне зависла система ветеринарного контроля Германии. Еще момент — немцы очень опасаются африканской чумы свиней и, соответственно, мясных продуктов из России. Совокупность этих факторов и дала такой результат. Но, думаю, сегодня-завтра все решится», — успокоил Лисовский.

Тем временем наши соседи с Украины, как, впрочем, и остальные участники выставки, не только спокойно демонстрировали, но и в привычном и традиционном для данного мероприятия режиме торговали привезенной продукцией. Российские фермеры, как они отметили сами, неожиданно превратились в гонимых российских спортсменов — торговля продукцией для них оказалась невозможной. Не помогла фермерам и традиционная российская смекалка — когда узнали, причем всего за неделю до выставки, они вывезли свою продукцию в чемоданах под предлогом «для собственного употребления», выложив потом товары на стенды. Но отлаженную немецкую систему обмануть не удалось. Ветслужбы Германии конфисковали товары без таможенных удостоверений объемом 280 литров.

Ну и при чем тут, так сказать, отсутствие радушия у немцев, на которое теперь грешат наши несчастные российские фермеры, оказавшиеся в заложниках нелепых обстоятельств? Конечно, иного впечатления у них сложиться и не могло, тем более, если сам первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации РФ Сергей Лисовский примерно в таких тонах и преподнес создавшуюся ситуацию. Хотя подобный треш произошел впервые за все время участия России в выставке, которая в Берлине проводилась 85-й раз подряд. При чем тут немцы, когда за столько лет участия в выставках, замечу — плановых ежегодных выставках, российские чиновники допускают ошибки?

Для стандартного жителя Берлина «Зеленая неделя» своего рода праздник, возможность раскрасить свою повседневную системную жизнь. Отмечу, простые немцы простаивают в очередях за билетами, платят за то, чтобы попасть на выставку, и явно не для того, чтобы посмотреть на унижения российских фермеров. Вокруг российского павильона всегда был ажиотаж, потому как обычно на нем хлебосольно встречают гостей, кормят и поят. Немцы не только с большим удовольствием угощаются, но и просто по личной инициативе заключают в объятия русских людей, фотографируются, поют и танцуют вместе с нашими творческими коллективами. Российские фермеры едут на выставку в надежде на расширение рынка сбыта, тем более именно к этому их призывают власти. Так что же случилось вдруг спустя столько лет участия России в данном мероприятии?

Первый вопрос касается сроков: почему, как заявил господин Лисовский, подбор логистического оператора произошел настолько поздно, что документы были поданы лишь 25 декабря — буквально за несколько недель до старта выставки? Разве мало кому известно, тем более тем, кто несет ответственность за подготовку мероприятия, что в Европе есть свой режим работы, связанный с празднованием и Рождества, и Нового года? «Зеленая неделя» находится в перечне плановых ежегодных мероприятий, а значит, подготовку к выставке можно вести хоть целый год!

Логично задаться и вторым вопросом — о выборе оператора как такового, отказавшегося в итоге найти решения возникших неожиданно проблем. Конечно, нужно понимать, на каких условиях были достигнуты договоренности по работе с логистической компанией, какие обязанности были на нее возложены. Но в виртуальных сетях можно найти операторов, предлагающих комплексные услуги по выставочной логистике, которые осуществляют не только перевозку продукции, но и таможенное оформление выставочных грузов. Во всяком случае, об этом говорится на сайтах таких компаний, где, подчеркну, указаны и рекомендуемые сроки обращения за услугой — за 60 дней до события. На сайте Российского экспортного центра (РЭЦ), который наряду с Минсельхозом РФ являлся организатором российской экспозиции, сообщается, что ведомство оказывает логистическое сопровождение экспортеров, проводит базовые консультации по вопросам выбора оптимальной схемы доставки товара конечному потребителю и консультации по заполнению товаросопроводительных документов, а также через аккредитованных партнеров предоставляет транспортно-экспедиторские услуги. В теории это может означать возможную причастность РЭЦ к оказанию услуги по перевозке товаров на выставку в Берлин.

Третий очевидный момент напрямую относится к услугам, предоставляемым Россельхознадзором. Ведь причина, по которой произошла задержка товаров и их конфискация с экспозиции, как говорили фермеры — отсутствие «еврономеров», подтверждающих безопасность продукции.

«Когда собирались, наши ветслужбы объяснили: проварить колбасу до 72 градусов, и все будет нормально. Мы на всякий случай проварили до 80 и спокойно начали собираться. Но немцы все равно нас не пустили», — цитирует «Комсомольская правда» фермера Татьяну Еремкину.

Что тут скажешь? Можно подумать, что подобная, так сказать, дезинфекция продукции, проведенная на родине происхождения, дает немецким ветеринарам и таможенникам основания для её допуска на территорию Германии, в том числе позволяет осуществлять её продажу. Тем не менее российские ветеринары, как оказалось, способны выдавать такие глупые советы. Более того, можно подумать, что Россельхознадзор или РЭЦ были не в курсе применения в Германии электронного документооборота?! Вот в это верится с трудом.

С введением системы «Меркурий» российские участники выставки в принципе не должны были испытать проблем с электронными документами на свою продукцию. Напомним, с 1 ноября минувшего, 2019 года абсолютно вся молочная продукция — от молока до молочных десертов — должна сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами (ЭВС), оформленными в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий», тогда как на мясную и рыбную продукцию сертификаты оформляются в электронном режиме уже больше года. При этом подчеркнем, что оформление сертификатов в электронной системе происходит для производителей на бесплатной основе!!! В чем же причина отсутствия электронных сопроводительных документов на продукцию фермеров, отправленную на выставку в Берлин?

В конце ноября заместитель председателя правительства Алексей Гордеев в ходе встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что «с 1 ноября у нас заработала полностью система прослеживаемости товара «Меркурий».

"Кстати говоря, и белорусские коллеги в неё зашли, и мы видим всю цепочку от фермы до прилавка», — заявил тогда Гордеев, о чем свидетельствует стенограмма встречи, размещенная на сайте Кремля.

И тут снова возникает вопрос: ну если система заработала полностью, то каким образом наши фермеры оказались с бумажными на руках сертификатами?

В июне 2018 года РБК сообщал о поступившей в адрес вице-премьера Алексея Гордеева просьбе крупных производителей отложить введение обязательных электронных ветсертификатов на молочную продукцию. Обосновывали они свою просьбу в том числе наличием возможных трудностей адаптации к системе для малого и среднего бизнеса. Компании просили внедрять систему поэтапно, сначала на «коротких пилотных проектах», например на этапе направления сырья на переработку, просили также ввести мораторий на наказания из-за нарушения оформления ЭВС на год. Для продукции, которая не сопровождается ветеринарными сертификатами, говорилось в сообщении, бизнес просил отложить введение обязательного ЭВС минимум на два года — до 1 июля 2020 года. Для переработанной продукции, которая не несет ветеринарных рисков, компании предлагали заменить ЭВС на «альтернативные системы прослеживаемости», например маркировку. Однако заметим, сама по себе маркировка еще не является признанной странами Евросоюза.

В общем, как говорится, противоборствующие силы доигрались: одни ратовали за маркировку, другие — за «Меркурий». А цена этих игр — позор России в Германии, разочарования фермеров и, видимо, убытки.

Что же Россельхознадзор? Вероятно, в предчувствии предстоящего «разбора полета», а он должен состояться обязательно (!), и виновные должны понести наказание, 20 января, то есть после публикации о провалах на «Зеленой неделе», служба опубликовала информацию о том, что проводит работу по упрощению порядка выдачи экспортных ветеринарных сертификатов. На сайте службы сообщается, что «в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в области ветеринарного надзора Россельхознадзором внесено предложение о внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» в части оформления экспортных сертификатов. В частности, по мнению Россельхознадзора, в случаях, когда страной-импортером предусматривается ввоз подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата, по форме, отличающейся от установленных требований законодательства Российской Федерации, такие сертификаты должны заполняться по образцам, установленными странами-импортерами». Ведомство предусмотрительно указало в скобках, что «впервые это предложение было озвучено еще в 2017 году». Другим важным аспектом, указывается в сообщении, «является позиция Службы о необходимости оформления таких сертификатов на бланках строгой отчетности, имеющих не менее пяти степеней защиты (полиграфическая продукция уровня «А»). Эти изменения позволят, с одной стороны, обеспечить гарантии подлинности ветеринарных сопроводительных документов и выполнение требований стран-импортеров, с другой — упростят порядок оформления ВСД, сделают данную процедуру более понятной и прозрачной. В настоящее время Россельхознадзор совместно с Минсельхозом России ведет работу по утверждению обновленного приказа».

Создается стойкое впечатление, что Россельхознадзор все же не хотел бы лишать ветеринаров возможностей заработка. Поскольку при отсутствии электронных сертификатов ветеринары могут и дальше вести себя как «боги» перед желающими продать свою продукцию. И этот факт хорошо известен фермерам.