Москва, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первым заместителем руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить Сидоренко Валерия Валерьевича первым заместителем руководителя аппарата правительства», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 января, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства.

Второе правительство Дмитрия Медведева, которое было назначено президентом Путиным сразу после выборов в 2018 году, ушло в отставку после того, как российский лидер начал конституционную реформу.

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