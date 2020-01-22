Москва, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства России. Соответствующие документы опубликованы на сайте российского правительства 22 января.

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Так, были назначены девять заместителей главы аппарата правительства Согласно распоряжению, первым заместителем стал Валерий Сидоренко. Также замруководителя назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмира Тагирова, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

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«В целях совершенствования организации работы правительства Российской Федерации, оптимизации структуры и численности работников Аппарата правительства Российской Федерации: 1. Утвердить прилагаемую структуру Аппарата правительства Российской Федерации. 2. Установить предельную численность работников Аппарата Правительства Российской Федерации в количестве 1545 единиц», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января был объявлен новый состав правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. В новом правительстве сменились 13 человек.

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