Пермь, , 10:43 — REGNUM Пермский край в очередной раз стал стартовой площадкой, трамплином для роста политиков федерального уровня. Регион остается с хорошими бюджетными показателями и огромным количеством проектов и мегапроектов. Но без готового преемника продолжать курс, заданный Максимом Решетниковым в регионе, будет сложно. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила политконсультант Людмила Ознобишина.

«В ближнем окружении Решетникова такого кандидата нет. Отсутствие преемника — это проблема, потому что важно сейчас сохранить преемственность, ведь любая ревизия решений (я не говорю о спорных и неоднозначных) потребует времени», — сказала политконсультант.

По словам Ознобишиной, Максим Решетников старался администрировать все процессы лично, задавал тренды, и в публичной плоскости выглядел одиноко. Но и в нынешней политической ситуации сложно представить другую модель. Кроме того, надо еще учитывать кадровую ситуацию: в регионе нет готовых управленцев, их надо выращивать из глав и депутатов, а заниматься этим некому.

«Раньше, когда были выборы, они инерционно выносили в публичную политику новых людей. Это был лифт, кадровый в том числе. Нынешняя система назначений отличается тем, что лояльность и преданность ценится больше профессионализма», — считает эксперт.

Ознобишина также отметила сложность политической ситуации — во многом потому, что может начаться пересмотр всех планов и программ, ревизия. Представители элиты начнут искать свое место в новой политической реальности.

«В любом случае такие потрясения не на пользу краю. Министерство экономического развития РФ не обладает рычагами прямого действия на экономику. Решетников, возможно (и этим отличается от Максима Орешкина, экс-министра экономического развития РФ), будет решать главную проблему неуспеха нацпроектов — делать так, чтобы федеральные решения на места приходили с минимальной пробуксовкой», — резюмировала политконсультант.

Напомним, сформирован новый состав правительства РФ. Пермский губернатор Максим Решетников назначен министром экономического развития России.