Багдад, , 10:50 — REGNUM В результате акций протеста в Ираке за прошедшие двое суток погибли по меньшей мере 10 человек, об этом 22 января сообщает Al Arabia.

Также за указанный период были арестованы 88 человек, значительная часть из которых перекрывала ключевые автомагистрали в Багдаде и Басре.

Беспорядки вспыхнули с новой силой так как власти страны не смогли сформировать новое правительство в указанный демонстрантами срок.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, а также бутылками с зажигательной смесью. Полиция отвечала слезоточивым газом и оружием, заряженным резиновыми пулями.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года, граждане страны вышли на улицы с требованием обуздать коррупцию, создать рабочие места, а также поднять общий уровень жизни.

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