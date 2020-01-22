Нур-Султан, , 10:39 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана скорректировало график поставки нефти в Китай из-за ухудшения качества сырья, сообщили 22 января в пресс-службе «КазТрансОйл».

Отмечается, что повышенное содержание хлорорганических соединений во фракции нефти были обнаружены 16 января при приеме нефти от АО «СНПС — Актобемунайгаз». Прием нефти от данного поставщика был приостановлен в тот же день.

В настоящее время поступление нефти в систему магистральных трубопроводов так и не возобновлено. Учитывая сокращение объемов сдачи скорректирован график поставок на января 2020 года, как для НПЗ республики и так на экспорт.

Напомним, по итогам 2019 года Китай получил из Казахстана 10,88 млн тонн сырой нефти. Сырье поступает по нефтепроводу протяжённостью 2800 км от города Атырау до Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

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