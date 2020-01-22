Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Иран может восстановить свой пошатнувшийся региональный паритет только при помощи ядерного оружия, заявил эксперт Дэвид Дауд в статье для издания The National Interest.

По словам Дауда, гибель командующего спецназом КСИР Касема Сулеймани продемонстрировала неадекватность обычных средств Ирана для сдерживания США или региональных противников.

«Иран не сможет восстановить свои возможности сдерживания за счет обычного оружия. У него также нет средств на модернизацию своего устаревшего военного арсенала, особенно после введения американских санкций. Простейшим способом для Ирана восстановить региональный паритет является разработка ядерного оружия», — говорится в статье.

Дауд отметил, что вместо нанесения ядерного удара Иран, вероятно, воспользуется самим фактом обладания ядерным арсеналом, чтобы укрепить позиции региональных доверенных лиц — свой самый мощный актив.

«Иран окружил своих соперников сетью хорошо оснащенных доверенных лиц, которых он мог бы мобилизовать на военные действия низкой интенсивности против региональных противников. Если кто-то из противников Ирана решит пересечь красную черту, Тегеран может просто потрясти своей ядерной саблей, чтобы остановить его», — заявил Дауд.

Напомним, 3 января 2020 года президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудар, в результате которого погиб командующий спецназом КСИР. Через несколько дней Иран нанес ответный удар, выпустив ракеты по базам, расположенным на территории Ирака, в которых находились силы США.

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