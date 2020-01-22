Берлин, 22 января 2020, 10:54 — REGNUM Германия должна направить 0,5% ВВП на финансирование операций НАТО в Прибалтике и в Польше, чтобы уладить отношения с США, заявили бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и немецкий экономист и директор Немецкого экономического института Майкл Хютер в статье для издания Project Syndicate.
По словам авторов статьи, чтобы внести свой вклад в альянс, при этом не вызывая опасений в Восточной Европе, Германия могла бы потратить 1,5% своего ВВП на материально-техническое обеспечение и персонал, а также дополнительно выделить 0,5% ВВП на финансирование операций НАТО в Прибалтике и в Польше.
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