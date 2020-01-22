Берлин, , 10:54 — REGNUM Германия должна направить 0,5% ВВП на финансирование операций НАТО в Прибалтике и в Польше, чтобы уладить отношения с США, заявили бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и немецкий экономист и директор Немецкого экономического института Майкл Хютер в статье для издания Project Syndicate.

«В основе напряженности отношений между Вашингтоном и Берлином лежит неспособность Германии увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП, несмотря на достигнутые договоренности на саммите НАТО в 2014 году, проходившем в Уэльсе», — говорится в статье.

По словам авторов статьи, чтобы внести свой вклад в альянс, при этом не вызывая опасений в Восточной Европе, Германия могла бы потратить 1,5% своего ВВП на материально-техническое обеспечение и персонал, а также дополнительно выделить 0,5% ВВП на финансирование операций НАТО в Прибалтике и в Польше.

«Это укрепит оборонные возможности восточных государств-членов ЕС по отношению к российской агрессии и продемонстрирует готовность Германии взять на себя больше ответственности», — считают Габриэль и Хютер.

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