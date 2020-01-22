Москва, , 10:38 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства.

Глава комитета Государственный думы по информационной политике Леонид Левин назначен замруководителя Аппарата правительства.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин назначен замруководителя Аппарата правительства. Пресс-секретарем Мишустина назначен Борис Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано накануне, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Второе правительство Дмитрия Медведева, которое было назначено президентом Путиным сразу после выборов в 2018 году, ушло в отставку после того, как российский лидер начал конституционную реформу.

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