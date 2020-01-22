Брюссель, , 10:39 — REGNUM Критические замечания депутатов Европарламента в адрес властей Грузии вызваны тем, что их ввели в заблуждение. Данное заявление 21 января сделал вице-спикер грузинского парламента Каха Кучава на заседании комитета по иностранным делам в Брюсселе, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

Доклад грузинской делегации на заседании подвергся критике. Евродепутаты заявили, что Грузия якобы движется вразрез с демократическими ценностями вопреки заявлениям о планах по евроинтеграции страны. Поводом для обвинений стало то, что власти не меняют смешанную схему голосования на пропорциональную и оказывают давление на оппозицию.

Кучава возразил в ответ на предъявленные обвинения. Он заявил, что власти Грузии не отказались от выборной реформы, которую обещали. После того, как законопроект провалился на голосовании, сроки реформы решено сдвинуть и перейти на новую схему выборов к 2024 году.

Грузинский вице-премьер также объяснил и противодействие властей оппозиции. Он рассказал, что имеются факты, подтверждающие, как ее представители подстрекали протестующую молодежь напасть на здание парламента.

Напомним, делегация из Грузии, прибывшая в Европарламент, чтобы рассказать об успехах на поле демократических реформ, подверглась жесткой критике европейских депутатов.

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