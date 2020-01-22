Москва, , 10:34 — REGNUM Пост главы комитета Госдумы по информполитике вместо Леонида Левина («Справедливая Россия») может занять депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января сообщил источник в Госдуме.

«(Спикер Госдумы Вячеслав) Володин продвигает на должность главы комитета по информационной политике Александра Хинштейна», — сообщил собеседник агентства.

«У Володина с Хинштейном давние хорошие отношения. Он его считает профессионалом», — добавил источник.

Леонид Левин переходит на работу в правительство РФ на пост замглавы аппарата, и пост главы комитета остается вакантным.

Хинштейн избран в Госдуму по одномандатному округу, представитель журналистского сообщества, депутат-тяжеловес, отметил источник.

Еще одной кандидатурой на пост мог бы стать депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский, но этот созыв для него — первый, в то время как для Хинштейна нынешний созыв — уже четвертый.

Сейчас начнутся консультации по кандидатам на пост главы комитета, должность входит в «квоту» «Справедливой России», предстоят размены.