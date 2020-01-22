Москва, , 10:32 — REGNUM Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Решение принято тайным голосованием. Совфед выразил признательность Чайке за плодотворную работу на посту генпрокурора.

Накануне профильные комитеты рекомендовали Совфеду прекратить полномочия Юрия Чайки на посту генерального прокурора в связи с переходом на другое место работы. Ранее Чайка принял предложение Путина о назначении на пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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