Москва, 22 января 2020, 10:30 — REGNUM Успешная работа над национальными проектами требует сведения к минимуму бюрократических процедур. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Важнейшее значение для достижения целей социального и экономического развития имеет успешная реализация национальных проектов. Приходится признать, этот процесс оказался более сложным, чем виделось сначала», — заявила Матвиенко.
«Анализ проделанной работы показал, что сегодня необходимо свести к минимуму бюрократические процедуры, продолжить изучение и распространение уже накопленного положительного опыта субъектов федерации, скорректировать механизмы доведения финансовых поток до их адресатов. Обязанность нашей палаты, каждого члена Федерации — держать в поле зрения ситуацию с выполнением нацпроектов в своих регионах», — пояснила она.