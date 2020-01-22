Москва, , 10:41 — REGNUM Пресс-секретарём председателя правительства РФ назначен Борис Беляков. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 22 января на сайте правительства.

«Белякова Бориса Вадимовича назначить директором Департамента пресс-службы правительства РФ — пресс-секретарём председателя правительства РФ», — отмечено в документе.

В аппарате правительства произведён и ряд других назначений. Так, первым заместителем руководителя аппарата правительства стал Валерий Сидоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был объявлен новый состав российского правительства. В его состав вошли девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ещё 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

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