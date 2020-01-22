Москва, , 10:32 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») хочет обратиться к американскому актёру Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь защитить Бакальскую косу и озеро Донузлав в Крыму от незаконной добычи песка. Её депутатские запросы не помогли решить проблему. Об этом она сообщила 22 января на своей странице в Facebook.

«Снова все обсуждают экоактивистку Грету Тунберг, которая обвиняет политиков и журналистов в замалчивании такой глобальной проблемы современности, как изменение климата Земли. Можно бесконечно дискутировать по этому поводу и обвинять всех, но одними спорами вокруг Греты мы ничего не добьёмся… Пора признать очевидное — проблема с экологией действительно существует. Мне приходят сотни писем от россиян по этому поводу: самые волнительные и больные темы — вырубка лесов, мусорные завалы, загрязнение воздуха, рек, акватории Чёрного моря», — отметила депутат.

По её словам, отдельный проблемный вопрос — сохранение Бакальской косы и озера Донузлав, которые сегодня находятся на грани уничтожения.

«Мои предыдущие депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных местах, к сожалению, ни к чему не привели… Но мы не отступим! После региональной недели снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает — буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актёр-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году крымские экологи сообщили, что на полуострове осталось 25% естественных территорий. По их словам, хищническое разрушение ландшафтов полуострова в связи с деятельностью карьеров для строительных нужд по-прежнему остаётся серьёзной проблемой российского полуострова.

Об этом: В Крыму сохранилась лишь четверть неосвоенных территорий — учёные