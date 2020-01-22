Подходы контролирующих органов к своей работе в России должны быть серьёзно пересмотрены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«Соблюдение контролирующими органами жёсткого плана проверок позволяет им осуществить проверки по сигналам граждан, чьи права были нарушены. Кажется, что всё логично. Но пример Кемерово, пожара в торговом центре — все вроде бы проверяли, но не проверяли ничего. Потому функция прокуратуры не должна быть связана с формальным согласованием актов проверок и санкционирования контрольных мероприятий», — заявил Краснов.

«Прокуроры должны отрегулировать эту систему, заставив проверящих быть там, где действительно есть проблемы. Бить по рукам в том случае, когда пытаются найти нарушение на ровном месте», — указал он.

По его словам, необходимо продолжить усилия по увеличению прозрачности контрольных органов — результаты должны быть прозрачными для бизнес-сообщества.

«Люди имеют право знать, как отработали контролирующие органы», — указал он.