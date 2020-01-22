Валентина Матвиенко: «Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора — это человек из системы». Это не политическое назначение, подчеркнула глава Совфеда. Она назвала Краснова человеком, «который сам себя сделал».
Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора
Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
«Мы постараемся оправдать доверие президента, приложить все усилия», — заверил Краснов.
На весну 2020 года запланирован доклад генпрокурора РФ в Совете Федерации — Матвиенко.
«Всё вроде проверяли, но не проверяли ничего» — Краснов о пожаре в Кемерове
Подходы контролирующих органов к своей работе в России должны быть серьёзно пересмотрены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Соблюдение контролирующими органами жёсткого плана проверок позволяет им осуществить проверки по сигналам граждан, чьи права были нарушены. Кажется, что всё логично. Но пример Кемерово, пожара в торговом центре — все вроде бы проверяли, но не проверяли ничего. Потому функция прокуратуры не должна быть связана с формальным согласованием актов проверок и санкционирования контрольных мероприятий», — заявил Краснов.
«Прокуроры должны отрегулировать эту систему, заставив проверящих быть там, где действительно есть проблемы. Бить по рукам в том случае, когда пытаются найти нарушение на ровном месте», — указал он.
По его словам, необходимо продолжить усилия по увеличению прозрачности контрольных органов — результаты должны быть прозрачными для бизнес-сообщества.
«Люди имеют право знать, как отработали контролирующие органы», — указал он.
Сенатор Алексей Пушков высказался в поддержку кандидатуры Игоря Краснова.
Сенатор Владимир Джабаров призвал коллег поддержать кандидатуру Игоря Краснова.
Елена Мизулина: «Я очень рада, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами вопрос и об освобождении от должности генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича и назначении на должность нового генерального прокурора Краснова Игоря Викторовича. Вся процедура соответствует принципам конституционности, правовой преемственности, политической культуры».
Методы оценки эффективности прокуратуры в РФ удовлетворительны — Краснов
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органов. Речь, прежде всего, идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственных результат, а на реальные изменения в жизни граждан людей путём применения мер прокурорского реагирования», — заявил Краснов.
В связи с этим работники прокуратуры, как и остальные служащие, должны обратить своё внимание на запросы граждан, соизмеряя результаты своей деятельности с их удовлетворённостью образованием, здравоохранением, качеством следствия, указал он.
«Показатели, на которых оценивается эффективность органов прокуратуры, иногда можно назвать лукавыми только из-за недобросовестного отношения к их формированию со стороны нерадивых сотрудников, на мой взгляд. Планирую наладить эффективную обратную связь с населением, повысить прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны работы», — подчеркнул Краснов.
Выступает сенатор от Омской области Елена Мизулина.
Сенатор Светлана Горячева спросила, нужно ли усиливать прокурорский надзор за деятельностью следователей на разных стадиях расследования уголовных дел?
Краснов: «В настоящий момент для меня очевидно, что возможности надзорного органа очень обширны. Мне кажется, потенциал реализации возможностей далеко не исчерпан. Полагаю, что вместо экстенсивного развития путем расширения функционала целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже обладает».
Краснов намерен заняться декриминализацией отрасли ЖКХ
Генпрокуратура обратит внимание на отрасли, подверженных особенно значительной криминализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Полагаю, в первую очередь нужно сосредоточиться на отрасли, особенно подверженных криминализации. В частности, речь идёт о ЖКХ, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом», — заявил Краснов.
«То же утверждение справедливо в отношении обеспечения прав граждан на жильё, в особенности детей сирот, многодетных семей», — указал он.
Отношение Краснова к проведению плановых и внеплановых проверок бизнес-структур: «Нужно пересмотреть ещё раз механизм проведения проверок».
Краснов напомнил о своём опыте работы в Следственном комитете.
«Необходимо провести ревизию наиболее актуальных для страны вопросов» и заняться их решением, подчеркнул Краснов. Он предлагает вернуться к классической практике прокурорского надзора.
Регуляторная гильотина поможет победить коррупцию — Краснов
Регуляторная гильотина поспособствует прозрачности административных предписаний и лишит чиновников средств для незаконного личного обогащения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета РоссииИгорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.
«Реализация данного проекта не только снимет с бизнеса организационные издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами. Поскольку существенно снижается для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных административных предписаний как средство своего личного обогащения», — заявил Краснов.
По словам Валентины Матвиенко, желающих задать вопросы Игорю Краснову — много
Работа будет выстраиваться под нужды общества и государства.
Игорь Краснов планирует повысить прозрачность деятельности органов прокуратуры.
Краснов: «Планирую наладить эффективную обратную связь с населением»
Прокурорский надзор должен быть оперативным и действенным — Краснов.
Краснов: «Полагаю, что будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государство обозначило в числе приоритетных для развития страны, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от предписаний закона».
Что касается социальных социальной сферы, Краснов обратил внимание на необходимость разработки превентивных мер, обеспечивающих прозрачность работы.
«В центре внимания прокуратуры — защита прав и свобод гражданина», — подчеркнул Игорь Краснов.
Валентина Матвиенко предоставила слово Игорю Краснову.
Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
Совфед принял решение освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Решение принято тайным голосованием. Совфед выразил признательность Чайке за плодотворную работу на посту генпрокурора.