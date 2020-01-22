Варшава, , 10:28 — REGNUM В ходе заседания парламентского комитета по национальной обороне министерство обороны Польши сообщило, что лимит расходов на оборону на 2020 год будет определён в размере почти 49,997 миллиарда злотых (около 13,33 миллиарда долларов США). Это на 11,3% больше, чем в 2019 году.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на польское издание Defence24.

Впервые за последнее время расходы на оборону будут эквивалентны уровню 2,1% от валового внутреннего продукта Польши. Указанное увеличение согласуется с долгосрочной политикой, принятой для достижения уровня 2,5% от ВВП в 2030 году. Это напрямую вытекает из закона «О реконструкции, модернизации и финансировании Вооруженных Сил».

Предполагается, что к концу 2020 года в вооруженных силах Польши будут служить 111 500 профессиональных военнослужащих, а также 29 000 членов компонента территориальной обороны (или больше, если будет больше добровольцев).

Средняя заработная плата в польских вооружённых силах составляет: 5 681 злотый (около 1 515 долларов США) для военнослужащих и 4 773 злотых (около 1273 доллара США) для гражданских служащих.