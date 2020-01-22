22 января 2020 | Время чтения 3 мин

Американский конгрессмен-республиканец Марквейн Малин выступил с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии, в котором выставил требования Тбилиси и обозначил для нее угрозы. Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что «мы видели письмо, но поскольку оно выражает мнение Конгресса, комментарий должны сделать в Конгрессе». Что бы это значило?

Станислав Тарасов, , 10:28 — REGNUM



Возможно, что член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин, выступив с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии, которое также было адресовано государственному секретарю США Майку Помпео, американским министрам торговли, финансов, энергетики, сопредседателям «Группы друзей Грузии» в Конгрессе и советнику президента США по национальной безопасности, вышел за рамки того, что называют политической корректностью, если иметь в виду публичные заявления Вашингтона и Тбилиси о «конструктивном стратегическом партнерстве».

Но Малин обозначил второй акт задуманной в Вашингтоне трехактовой грузинской остросюжетной политической пьесы. Первый был отыгран в конце 2019 года, когда сопредседатели «Группы друзей Грузии» в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер и демократ Джери Конноли, направили открытое письмо Гахарии, в котором выразили «возрастающую озабоченность» в связи с недавно принятыми решениями властей отказаться от обещанной политической реформы. «Обещание было дано не только международному сообществу, но, что важнее всего, и грузинскому народу, — писали они. — Мы выражаем надежду, что грузинские официальные лица незамедлительно возобновят переговоры и утвердят пакет этих важных реформ. Грузины желают иметь правительство, которое будет народным и для народа». Но поначалу многие эксперты восприняли такое послание Тбилиси как легкую политическую фронду.

Во втором акте на сцене появился Малин, который выставил грузинам требование изменить отношение к нефтегазовой компания Frontera Resources из Техаса, которая стала объектом преследований и экспроприации, из-за чего «сокращаются прямые иностранные инвестиции в Грузию». Были обозначены угрозы. Facebook заявила, что закрыла обширную сеть аккаунтов правящей партии «Грузинская мечта», которая «использовала «скоординированное неаутентичное поведение» для подавления оппозиционных взглядов в Грузии и развития антизападных настроений, особенно против Соединенных Штатов». Тбилиси теперь негативно представляется в США, которые осторожно стали относиться в отношении бюджетных законов. Дело идет к «обсуждению в отношении Грузии санкций и другие карательных мер». Также во втором акте на сцену вышли новые актеры, в задачу которых входит завязывание направлений определенного звена событий пьесы.

Звучат монологи. Американские конгрессмены фиксируют факт появившегося недоверия к властям Грузии, что «способствует ухудшению положения населения, в первую очередь в экономическом контексте, поскольку страна теряет инвестиционную привлекательность». Происходит это потому, что «власти Грузии стали проводить пророссийскую ориентацию, не работают государственные институты и все конституционные органы захвачены одним человеком (Ивашинвили — С.Т.)». В качестве «реплики в сторону» звучат заявления о том, что «письма конгрессменов США значительно расходится с той реальностью, которая сформировалась в стране в аспекте грузино-американских отношений», что Вашингтон «пользуется информацией, которую поставляет грузинская оппозиция (намек на лоббистские действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — С.Т.)». Наконец, есть и такие актеры, которые произносят монологи о стремлении Вашингтона «управлять Грузией в колониальном стиле».

Сейчас начинается третий акт пьесы, в котором должна появиться развязка. Его открыла исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Она заявила, что «мы видели письмо от конгрессменов, но поскольку оно выражает мнение Конгресса, комментарий должны сделать в Конгрессе». Так она дезавуировала заявления грузинской оппозиции о том, что письма американских конгрессменов, которые фактические адресованы лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, отражают «официальную позицию Вашингтона». Объясняется это тем, что Иванишвили не оценивается в Вашингтоне в качестве «политического оппонента», что с ним намерены продолжать сотрудничество. Другое дело — президент Грузии Саломе Зурабишвили со своей политикой европоцентризма, которая заявляла, что «сомневается в целесообразности размещения американских военных баз на территории страны» и что «у американской администрации Дональда Трампа нет ни опыта, ни видения по урегулированию конфликтов в регионе».

Некоторые грузинские эксперты объясняли такие подходы Зурабишвили «результатом воспитания во французской дипломатической школе, где сильны антиамериканские настроения». Она давно находится в центре интриги. Посмотрим, какие ружья начнут выстреливать в третьем акте пьесы.