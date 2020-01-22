Палангкарая, , 10:23 — REGNUM Власти Индонезии арестовали и задержали Филиппа Джекобсона, иностранного журналиста интернет-издания Mongabay в Палангкарая на Калимантане, сообщает Sindonews.

Филип Джекобсон (30 лет) был впервые задержан 17 декабря 2019 года после участия в заседании между региональной палатой представителей провинции Центральный Калимантан и филиалом союза коренных народов архипелага.

21 января 2020 года, более чем через месяц, журналист был официально арестован. Ему предъявлены обвинения в нарушении иммиграционного закона 2011 года. Журналисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе в Палангкарая.

«Журналисты должны свободно работать в Индонезии, не опасаясь произвольного задержания», — заявил Андреас Харсоно из организации Human Rights Watch.

Напомним, ранее альянс независимых журналистов опубликовал отчет, в котором зафиксировано 53 случая преследования журналистов, включая пять уголовных дел, в течение 2019 года.