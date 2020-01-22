Лондон, , 10:25 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси подтвердил, что мир и стабильность являются фундаментальными приоритетами правительства для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны. Об этом передает ВВС Africa.

Выступая на британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, Ньюси рассказал о стратегиях, которые правительство Мозамбика осуществляет для привлечения большего объема инвестиций в южноафриканскую страну.

Однако поддержание «стабильности» является самым насущным вопросом, признал он.

По информации журналистов телерадиокомпании, Мозамбик в настоящее время страдает от волны нападений неизвестных боевиков в богатой газом северной провинции Кабу-Дельгаду.

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