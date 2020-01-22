Москва, , 10:14 — REGNUM Доктор экономический наук и публицист Никита Кричевский, комментируя новый состав правительства России на своей странице в Facebook, обратил внимание на то, что четверо из новых министров являются выпускниками либо слушателями «школы губернаторов».

«За исключением Мишустина и Силуанова никого из социально-экономического блока близко не знаю, потому дать оценку не смогу. Про Белоусова отдельный (скептический) разговор как-нибудь после, а пока обращу внимание вот на что. Вы наверняка знаете, что я фанат всяких новомодных социальных лифтов наподобие «Лидеров России» или «России — страны возможностей». Так вот. Четыре из новых министров — либо выпускники, либо слушатели школы губернаторов (программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, запущенной летом 2017 года).

Сначала двое выпускников: Максим Решетников (министр экономического развития) и Валерий Фальков (министр науки и высшего образования). Слушатели третьего потока программы: Антон Котяков (министр труда и соцзащиты), Михаил Мурашко (министр здравоохранения).

Все — профильные спецы, ни для кого министерский фронт работ не станет новым, как было недавно с одним «англоязычным» вице-премьером. Не знаю, что у них (у нас) получится, но начало обнадеживающее. В эту школу абы кого не возьмут. Так что и лифты работают, и лифтер в порядке, и подвести нельзя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России объявлен новый состав правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. В его состав введены девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ещё 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

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