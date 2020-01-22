22 января 2020 | Время чтения 5 мин

Главы государств, правительств и монархи прибывают в эти дни в Иерусалим, где 22-23 января будут вспоминать 75-летие освобождение нацистского «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау частями Красной армии. Однако не всем нравится идея проведения форума в Иерусалиме. Глава польского государственного музея в Освенциме утверждает, что главное мероприятие в ознаменование 75-й годовщины освобождения концлагеря должно проходить в Польше, а не в Израиле.

Станислав Стремидловский, , 10:12 — REGNUM



Главы государств, правительств и монархи прибывают в эти дни в Иерусалим, где 22−23 января будут вспоминать 75-летие освобождение нацистского «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау частями Красной армии. Среди гостей — президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Италии Серджо Маттарелла, Австрии Александр Ван дер Беллен и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. С первым официальным визитом в Израиль прибудет британский принц Чарльз. Соединенные Штаты будут представлять вице-президент Майк Пенс и советник президента Джаред Кушнер.

Центральным событием памятных церемоний станет пятый Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в институте Яд Вашем. Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Так оценили посыл пятого Всемирного форума памяти холокоста сами его организаторы. «Эта конференция состоится в очень важный исторический момент — спустя 75 лет после освобождения Аушвица-Биркенау, когда вновь все чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста, — заявлял президент Израиля Реувен Ривлин. — Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств». В свою очередь председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев констатировал: «Все человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в Яд Вашем, несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».

Однако не всем нравится идея проведения форума в Иерусалиме. «Директор музея Освенцима захлопывает проведение Всемирного форума памяти холокоста в Иерусалиме, — пишет израильская газета The Times of Israel. — Петр Цивинский обвиняет организаторов в попытке подменить ежегодную церемонию в Польше: «Это просто так провокационно и незрело, что я не нахожу слов, чтобы это прокомментировать». Глава польского государственного музея утверждает, что главное мероприятие в ознаменование 75-й годовщины освобождения «лагеря смерти» должно проходить в Польше, а не в Израиле. Пятый Всемирный форум памяти холокоста организован канцелярией Ривлина, институтом Яд Вашем и фондом Всемирного форума памяти холокоста, который был основан московским филантропом Моше Кантором. Как отмечает издание, Цивинский, по-видимому, «нападал главным образом на фонд, один из трех соорганизаторов форума, обвиняя его в стремлении подменить ежегодное мероприятие, проводимое в Освенциме». По его словам, и в Берлине «проводят мемориальный концерт», и ООН «проводит специальную церемонию», но эти действия «не представлены в качестве альтернативы поминовению в Освенциме».

Такая странная ревность вызывает удивление. Польский музей — место известное, работает круглогодично, его постоянно посещают как сами поляки, так и представители других стран, здесь проводятся различные мероприятия с участием иностранных делегаций. Визит в бывший нацистский концлагерь — важная составляющая формирования идентичности израильтян. Как можно этому противопоставлять единичное мероприятие в Иерусалиме по случаю конкретной даты? Оказывается, что можно. Вместе с тем, стоит заметить, что и не всем евреям нравится то, что об их великой трагедии рассказывают не они. В публикации, посвященной 75-летию освобождения «лагеря смерти» частями Красной армии, портал Jewish News Syndicate приводит мнение Мэтью Зизмора из Бостона, дантиста, который в прошлом году посетил Аушвиц с двумя сыновьями. Он задается вопросом: «Освенцим стал польским Диснейлендом?». Его волнует то, отмечает издание, что «польские гиды пытаются универсализировать ущерб, нанесенный нацистами. «Но они, — говорит Зизмор. — потеряли здесь 75 тысяч поляков-христиан; мы потеряли более миллиона евреев, которых нацисты свезли со всего мира. Так что когда дело дойдет до рассказа нашей истории в будущем, когда все выжившие уйдут, кто это сделает — поляки? Мы должны быть частью этого разговора».

Однако Варшаве нужно и в связи с Холокостом быть главной. Ряд изданий подчеркивают отсутствие президента Польши Анджея Дуды в Иерусалиме, хотя именно «в этой стране было больше всего убито евреев». Цитируется «официальная позиция» Польши: не приезжать, потому что Дуде не дадут слова в ходе форума. При этом высказываются суждения, что дело не только в этом, а еще и в том, что выступать будет Путин, которому Варшава не сможет оппонировать в условиях испорченных польско-российских отношений. Эта политическая составляющая привела к тому, что в последний момент от визита в Израиль отказался президент Литвы Гитанас Науседа, заявив, что вместо этого он отправится 27 января в Освенцим. Напомним, что пособники нацистов уничтожили в Литве в период Холокоста более 90% местного еврейского населения, которое насчитывало более 200 тысяч человек. Но, по данным некоторых израильских СМИ, ключевым для Науседы стало то, что в Иерусалиме «позволено говорить Путину, но не Дуде».

Между тем, слово на форуме не дадут и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который просил его, однако он едет. Равно как сложные отношения с Москвой не помешали и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. «Несмотря на боевые действия между Грузией и Россией, Зурабишвили заявила, что не пойдет по пути Польши, президент которой Анджей Дуда отказался принять участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста отчасти из-за участия России и обвинений президента Путина в последние месяцы в том, что Польша сотрудничала с нацистами», — подчеркивает The Jerusalem Post. Как видно, некоторые политики считают, что память погибших в Холокосте евреев важнее политических разногласий. Но, похоже, к польским политикам это не относится.