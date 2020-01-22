Бишкек, , 10:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в торжествах в Москве, приуроченных к Дню Победы. Об этом сообщили 22 января в аппарате киргизского лидера.

«Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказали РИА Новости в аппарате Жээнбекова.

Глава Киргизии планирует поучаствовать и в других мероприятиях, приуроченных к перекрестному году России и Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав ряда государств принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая 2020 года. В частности такое приглашение получили лидеры стран ОДКБ.

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