Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Пропускные пункты на грузино-южноосетинской границы должны быть открыты. Такое заявление 21 января сделал Специальный представитель Евросоюза (ЕС) по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар, прибывший с официальным визитом в Тбилиси, сообщает интернет-журнал Civil Georgia.

«Особенно важно найти способы смягчить положение местного населения. В связи с этим, конечно же, вопрос пунктов пересечения, связывающих Ахалгори с Южной Осетией, является наиболее важным», — сказал Клаар

Он рассказал, что снова прибудет в Грузию через несколько недель с представителями от ООН и ОБСЕ, чтобы принять активное участие в данном вопросе. Спецпредставитель ЕС также выразил уверенность, что местное население не должно страдать.

Напомним, ряд пропускных пунктов на границе между Южной Осетией и Грузией были закрыты в сентябре 2019 года по инициативе Цхинвала после того, как грузинская сторона в августе того же года разместила возле села Уиста (Цнелис) блокпост.

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