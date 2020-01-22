Барнаул, , 09:54 — REGNUM Комментируя обозначенный новый состав российского правительства, доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков на своей странице Facebook назвал Ольгу Васильеву, которая была министром просвещения, «неоднозначным министром».

«Мне в ней нравилась поддержка ЕГЭ, при отсутствии полноценной альтернативы, пересмотр ФГОС в сторону наполнения его содержанием. Не нравилась подмена информатизации цифровизацией, запрет смартфонов при полном непонимании, что это элемент её же цифровизации, а точнее электронного обучения, сухость, разговор со Шнуровым об образовании и в том числе поддержка теологии как науки. В сумме — это отличный министр для 1970-х. Но не для СССР, а для какой-нибудь тихой, консервативной, католической страны. Австрии», — пояснил учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 января в России объявлен новый состав российского правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. В него вошли девять новых министров и шесть вице-премьеров. Вместо Ольги Васильевой министром просвещения стал Сергей Кравцов.

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