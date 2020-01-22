Медан, Индонезия, , 09:49 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Северная Суматра и власти Малайзии договорились расширить сотрудничество в различных сферах бизнеса, особенно в областях занятости, образования и туризма, сообщает информационное агентство Antara.

Губернатор Северной Суматры Эди Рахмаяди назвал взаимовыгодным сотрудничество в сфере занятости, образования и туризма с Малайзией.

По его словам, проблема использования труда нелегальных мигрантов может повредить хорошим отношениям между Индонезией и Малайзией.

«Поэтому необходимо расширять сотрудничество в сфере занятости, в том числе в борьбе с нелегальными работниками», — отметил Эди Рахмаяди.

Губернатор также выразил надежду, что Малайзия увеличит инвестиции в провинцию Северная Суматра, которая имеет большой потенциал во многих областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Малайзия согласились использовать беспилотники для наблюдения за границами двух стран.

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