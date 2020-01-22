Сеул, , 10:09 — REGNUM 22 января начальники штабов США и Южной Кореи провели телефонный разговор. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По их словам, стороны договорились укрепить союз между США и Южной Кореей, а также поддерживать усилия правительств двух стран по денуклеаризаци Корейского полуострова.

Во время разговора генерал Пак Хан Ги также объяснил американскому коллеге план правительства по расширению оперативной зоны антипиратского подразделения «Чхонхэ» и отправки военного контингента в Ормузский пролив.

В свою очередь, председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли выразил признательность за участие Южной Кореи в военной мисси в Ормузском проливе, а также поблагодарил правительство страны за принятие данного решения.

Известно, что 10 января начальник штабов вооруженных сил Южной Кореи генерал Пак провел телефонный разговор с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США Филиппом Дэвидсоном, с котором обсудил укрепление союза США и Южной Кореи.