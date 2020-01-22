Элиста, 22 января 2020, 09:38 — REGNUM Изменения в Устав города Элисты внесли депутаты Элистинского городского собрания на заседании 21 января, сообщила пресс-служба горсобрания. Изменениями документ приводится в соответствие с федеральным и республиканским законодательством.
Как сообщает местное издание «Калмыкия-онлайн», на заседании депутаты также отклонили инициативу, поступившую в горсобрание, о проведении референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Элисты.
Прямые выборы мэра Элисты были отменены в 2010 году, главу Элисты избирают из числа депутатов горсобрания, сити-менеджера выбирают по конкурсу. Отметим, что вопрос возвращения прямых выборов мэра Элисты был поднят после назначения и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова.