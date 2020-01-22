Грозный, , 09:37 — REGNUM Александр Матовников поддерживал Чечню в разные периоды — и в годы становления республики, и во время работы полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Независимо от того, какую работу доверит ему далее президент РФ, он будет на всех постах ответственно выполнять задачи, поставленные перед ним. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я твёрдо убеждён в том, что для Александра Анатольевича главное — не конкретная должность, а право быть в составе команды нашего национального лидера Владимира Путина. Мы служим Отечеству — России. Её интересы превыше всего. Знаю, что Александр Анатольевич, не задумываясь ни на секунду, выполнит любое решение президента и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент РФ предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке должность своего полномочного представителя на Северном Кавказе. На этом посту он сменит Александра Матовникова.

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