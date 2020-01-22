Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в параде в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, 22 января сообщает ТАСС.

По его словам, руководство Казахстана получило приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы. «Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», — сказал Уали.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашение на участие в параде Победы в Москве направлено президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну, а также лидерам стран СНГ и ШОС.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Таджикистана планирует принять участие в параде Победы