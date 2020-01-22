Иерусалим, , 09:22 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин пообещал коллеге из Грузии Саломе Зурабишвили ускорить процесс легального трудоустройства граждан Грузии в своем государстве.

По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась 21 января в рамках рабочего визита Саломе Зурабишвили в Израиль.

Президент Грузии на встрече попросила Реувена Ривлина ускорить оформление договора о циркулярной миграции и отметила, что договор, который позволит гражданам Грузии легально трудоустраиваться в Израиле, сократит поток нелегальных мигрантов.

Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что проект договора о циркулярной миграции практически готов, но его оформление затянулось из-за процесса парламентских выборов. По его же информации, подписание этого договора позволит урегулировать ситуацию на границе и в аэропортах Израиля, где за последние годы участились случаи депортации граждан Грузии.