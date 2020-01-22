Брюссель, , 09:30 — REGNUM Представители Грузии, прибывшие в Европарламент для участия в заседании комитета по иностранным делам, 21 января выслушали от европейских депутатов ряд замечаний в отношении внутренней политики своей страны. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По данным журналистов, министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетевана Цихелашвили и заместителя председателя парламента Грузии Кахи Кучава попросили передать грузинским властям, что от них ждут внедрения в стране пропорциональной схемы голосования на парламентских выборах.

«Без данного результата, международное доверие к вашим выборам будет очень ограниченным», — сказал гостям из Грузии евродепутат Андрей Кубилиус.

Кроме того, в Европарламенте обвинили грузинские власти в давлении на оппозицию, неправительственные организации, средства массовой информации и участников протестов. Грузинской делегации было указано, что данные меры не свойственны для демократических стран и не соответствуют заявленному Грузией курсу на евроинтеграцию.

«Таким путем, вы не получите больше поддержки для вашей европейской интеграции. Передайте это лидеру [правящей партии] «Грузинской мечты» Иванишвили», — депутат Раса Юнкевичюс.

Напомним, оппозиция и официальные лица западных стран требуют от грузинских властей отменить голосование по мажоритарным округам и перейти на парламентских выборах 2020 года к полностью пропорциональной схеме. Данная реформа затрагивает конституцию страны, и «Грузинская мечта» не смогла набрать конституционного большинства из-за того, что новую схему не поддержали депутаты-мажоритарщики.