Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM Прокуратура Свердловской области внесла представление мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за нарушений градостроительного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как обнаружилось, мэрия рассматривает заявки по градостроительным вопросам более 30 дней — порой этот срок увеличивается до нескольких месяцев. Также в мэрии допускают нарушение прав заявителей: чиновники не говорят, что нужно исправить в неверной заявке.

Ряд решений по предоставлению права разработки проекта принимается не в виде постановлений, а в форме писем, что тоже недопустимо. Наконец, отказы иногда осуществляются по основаниям, которые не предусмотрены законодательством, подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратура области требует устранить выявленные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбуржцев призвали жаловаться в прокуратуру города на нечищенные тротуары. Таким образом общественники надеются улучшить ситуацию с уборкой снега.

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