Кызыл, , 09:17 — REGNUM Новый состав правительства сформирован в рекордно короткий срок и это очень сильная команда. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«В сохранении С.К. Шойгу, С.В. Лаврова, А.Г. Силуанова, Т.А. Голиковой на ключевых, опорных для президента постах я вижу гарантию обеспечения преемственности власти», — отметил он.

При этом новые лица в правительства, по его мнению, лишь номинально считаются таковыми, поскольку уже имеют большой опыт госуправления. Он добавил, что новая команда сформирована для решения задачи по повышению уровня жизни граждан России «через высокие темпы экономического роста».

Напомним, ранее президент России Владимир Путинподписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Как сообщало ИА REGNUM, в новом составе появилось девять новых министров и шесть вице-премьеров.

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