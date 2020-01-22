Киев, , 09:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором поздравил жителей Украины с Днём соборности.

Он напомнил, что 22 января 1919 года представители Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) прочитали на Софиевской площади в Киеве некий документ, провозглашавший об объединении этих квазигосударственных образований.

Зеленский призвал граждан Украины объединиться вокруг идеи соблюдения законов, толерантности и ведения здорового образа жизни. По его мнению, это позволит Украине стать конкурентоспособным государством, образцом для всех стран постсоветского пространства.

«Чтобы быть сильными, нужно стать едиными, а чтобы стать едиными, нужно быть сильными», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в новогоднем послании, президент Украины также призывал жителей страны к объединению, не указывая реальной основы для этого.

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