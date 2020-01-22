Алма-Ата, Казахстан, , 09:12 — REGNUM Букмекерская контора «Олимп» в Казахстане прекратила принимать ставки в связи с приостановкой лицензии. Об этом сообщили на сайте организации.

«Нам очень жаль, что было принято такое решение. Мы были казахстанской букмекерской конторой и хотели бы остаться ей и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря департамент Комитета национальной безопасности Казахстана по Алма-Ате инициировал досудебное расследование по факту организации незаконного игрового бизнеса букмекерской конторой «Олимп».

Действие лицензии организации приостановлено 29 ноября 2019 года решением Специализированного межрайонного административного суда Алма-Аты.