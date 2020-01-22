Хараре, , 09:18 — REGNUM Главный лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиса пообещал устроить мирные протесты против президента Эммерсона Мнангагвы, правительство которого, по его словам, ускорило «падение национальной экономики». Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, при Мнангагве годовая инфляция в Зимбабве возросла до более чем 500%, а большинство жителей страны живет в нищете.

Чамиса сообщил тысячам сторонников партии «Движение за демократические перемены» (MDC) на митинге в столице страны, Хараре, что для партии этот год станет годом «демонстраций и действия», добавив, что оппозиционная партия «ободрена и решительна, и ее не запугать».

Однако в прошлом году сотрудники полиции жестоко подавили протесты MDC и запретили проведение нескольких партийных собраний, отмечают репортеры.

По словам Чамисы, митингу во вторник, 21 января, предшествовал полицейский налет на штаб-квартиру партии в выходные дни. На митинге Чамиса также сообщил о готовности встретиться со своим политическим оппонентом, чтобы продолжить переговоры об избирательных и политических реформах, которые помогут гарантировать независимые и справедливые выборы в 2023 году.

Как отмечают журналисты, Чамиса отказался признать победу президента Мнангагвы на спорных выборах в 2018 году.

В настоящее время региональные органы и группы гражданского общества настаивают на диалоге между Чамисой и Мнангагвой.