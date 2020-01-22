Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Члены Совета безопасности Организации объединенных наций призывают стороны конфликта в Ливии к конструктивному участию в Объединенной военной комиссии «5+5». Об этом говорится в заявлении Совбеза.

«Члены СБ ООН призвали ливийские стороны принять конструктивное участие в работе Объединенной военной комиссии «5+5», чтобы заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине состоялась международная конференция по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вооруженные силы НАТО вторглись в страну, что стало причиной убийства ее лидера Муаммара Каддафи.

Читайте также: Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии — трансляция