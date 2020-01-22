Грозный, , 09:01 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новое правительство России исполнит поставленные перед ним задачи при тесном взаимодействии с регионами. Комментируя новость о формировании правительства, чеченский лидер заверил, что власти Чечни сделают все, чтобы реализовать цели, обозначенные в послании Владимира Путина Федеральному собранию.

При этом, по словам Кадырова, «каждый руководитель обязан трудиться с утроенной энергией» для того, чтобы «обеспечить рывок в социально-экономическом развитии, укреплении оборонной мощи и дальнейшем усилении роли России в решении самых сложных международных задач».

«Мы в Чечне всё это прекрасно осознаем, готовы с первого дня тесно взаимодействовать с правительством для совместного движения к высокой цели, определенной президентом России Владимиром Путиным! Желаю правительству успехов и удачи!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании нового правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным.

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